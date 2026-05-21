CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi: ''Hain Kemal'' sloganları attılar

CHP kurultay davasında mutlak butlan kararı verilmesi sonrası partililer CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Kalabalık ''Hain Kemal'' sloganları attı. Bazı vatandaşlar ile gazeteciler arasında arbede yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kararın ardından Özgür Özel, partilileri Genel Merkez’e çağırdı.

"Hain Kemal" sloganları atıldı

CHP’li il ve ilçe yönetimleri olmak üzere milletvekilleri Genel Merkez’in önünde toplanmaya başladı. CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık ''Hain Kemal'' sloganları attı.

Gazetecilere tepki

Genel Merkez önünde yayın yapan TGRT Haber ekibi ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Bazı vatandaşlar diğer basın mensuplarına da tepki göstererek gazetecileri Genel Merkez önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay sırasında bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

