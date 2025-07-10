CHP Kurultay davasında tarih değişti
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CHP’nin avukatının talebi üzerine CHP kurultay davası 15 Eylül 2025’e ertelendi.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.
CHP'nin Kurultay davasının nerede görüleceği de belli oldu.
Buna göre CHP'nin Kurultay davası, 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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