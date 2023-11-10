CHP, kurultay sonrası ilk toptantısını yapacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Özel başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde düzenlenecek.
PM üyeleri toplantı öncesi saat 11.00'de Genel Başkan Özgür Özel ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.
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