  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan tarihi ''helalleşme'' kararı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan tarihi ''helalleşme'' kararı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan tarihi ''helalleşme'' kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile 'helalleşme' kararı aldığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. Yayınlanan videoda 'helalleşme' kararı aldığını belirten Kılıçdaroğlu, bunun içini "yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

 Kılıçdaroğlu'nun, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım..." notuyla paylaştığı video şöyle:

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu helalleşme helallik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Prti düğmeye bastı: Demiryolları özelleştiriliyor
''La Kasa Da Para Yok'' paylaşımı yüzünden kovuldu
Karadenizliye ''imkansız'' de otur izle: Akılalmaz düzenek!
Hepsiburada hisseleri bir günde yüzde 35 düştü
Yıllık 246,3 milyon Euro geçiş garantili 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün
Seda Sayan’dan Miray Daner itirafı
Erdoğan'ın açıklamalarından satır araları: ''MHP ile yollar ayrılıyor mu?''
Sivaslı vatandaşın garajından bir efsane çıktı; açık artırmayla satıldı
Kim Milyoner Olmak İster'de 50 bin TL'lik ''Tosun Paşa'' sorusu
Ünlü ekonomistten olay sözler: ''0 satır 40 katır olayıyla karşı karşıyayız''