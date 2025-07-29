CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak rest

CHP lideri Özel, devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Erdoğan ağzını bile açmasın. İnsanlar kömür oldu gitti ailelerini ne diyeceğimizi bilemedik bunlar hala insanların yüzüne bakabiliyorlar bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Komisyon ile ilgili tavrımız ilk günden beri net. Eşit temsille oluşmalı. Birinin dediği olmayacak. Nitelikli çoğunluk ile kanunlar Meclis'e tavsiye edilmeli. Nitelikli çoğunluğun sağlanacağı Meclis Başkanı tarafından söylenmeli. İlk toplantıda bununla ilgili karar alındığında CHP bu komisyonda yer alır" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan'ın "30 büyükşehrimiz var. İtfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir" ifadelerine "Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Hatta ve hatta yetkileri yok. Bazen yetkiniz yok gelmeyin bile dedikleri oluyordu geçmişte, keşke büyükşehirlerin elinde öyle bir imkan olsa. Büyükşehirlerin elinde hava aracı bulundurma yetkisi bile yok artık." dedi.

Özel, ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınlara ilişkin şunları söyledi:

"AKP iktidarında ilk başta liyakatsizlikten bu son döneminde ülkede kadınlar için de ormanlar için de felaket felaket üstüne geliyor. Ülkenin ekonomisini bunlar yönetiyor. Dünyada ikinci yüksek faiz var Türkiye'de. Ne demek en iyi ülkeden biriysen en iyi söndüren olursun. Nasıl ormanlar cayır cayır yanıyor. Yarın üç genel başkan yardımcımız bu konuya özel basın toplantısı ile önerileri ile bundan sonra ne yapılacağını söyleyecek. Envanter konusunda Erdoğan ağzını açmasın. 14 uçak var. Bakan yardımcıları bile tarifeli uçmuyor. Yangın deyince yeterli müdahale yapılamıyor. Gece görüşünü var sayıyorlar. Öyle bir helikopteri kaldırırsınız ateşe yaklaşamazsınız. Olası su bırakabilirsiniz. Bir filo oluşturulmuş değil. Mevcut filo da iyi değil. 8 yıldır kayyım var THK'da. Seçim yaptırılmıyor başına bir tane AKP oturtulabilsin diye. Bir seferberliğe ihtiyaç var. Milletin de kurumların da önünü kapatan bir yönetim anlayış var. İnsanlar kömür oldu gitti ailelerini ne diyeceğimizi bilemedik bunlar hala insanların yüzüne bakabiliyorlar bilmiyorum.

Keşke büyükşehirlerin böyle yetkisi olsa. Ayrıca da İBB, Ankara yangınlara ekipman gönderiyordu. 2300 itfaiye eri alımına imza atmayanlar onlar. Büyükşehirin elindeki araç yolun kenarından su sıkıyor. Türkiye'nin afet yönetimi ile ilgili çok büyük bir kuruma ihtiyacı var. Buna da kaynak aktarmak lazım."

Özel, AKP ve MHP'nin "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirdiği komisyona CHP'nin üye gönderip göndermeyeceğine ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:



"Komisyon ile ilgili tavrımız ilk günden beri net. Eşit temsille oluşmalı. Birinin dediği olmayacak. Nitelikli çoğunluk ile kanunlar Meclis'e tavsiye edilmeli. Nitelikli çoğunluğun sağlanacağı Meclis Başkanı tarafından söylenmeli. İlk toplantıda bununla ilgili karar alındığında CHP bu komisyonda yer alır. CHP'nin bulunması böyle sulandırmalar için değil terör bitecek. Sıvasız evlere şehit cenazesi gelmeyecek. Oraya harcanan para da yoksullukla mücadele ile harcanacak. Bu komisyon anayasa yapacak bir komisyon değil. 'Senle ne anayasası, menemen yapmam' dedim. Ona niyetlenen bizi bulamaz. Bu komisyon barış üretecekse dışarıda kalınamaz. CHP'nin olmadığı komisyondan korksun herkes. Ama CHP demokratikleşme olacaksa orada olur. Ne Figen Yüksekdağ ne Selahattin Demirtaş ne de Ekrem İmamoğlu durabilir. CHP çatır çatır mücadele ediyor. Kimse bizden bu süreçte yanlışlardan geri adım atmayan kimse 'mış' gibi siyaset yapmasını beklemesin. CHP meydanlarda da mücadeleye devam edecek. Bu zemin size göre değilse CHP bu zeminde olmaz. CHP'nin olmadığı yerde her şey olur."

Özel Erdoğan'ın 'Ankara merkezi siyasete dön' sözlerine ilişkin de "Millet merkezli siyaset yapıyoruz. İstanbul'da olman gerekiyorsa İstanbul'da. Nerede bulunmak gerekirse orada yapılır. Kendi etrafında döner durursun. Ben kendisine millet merkezli siyaset öneriyorum." dedi.