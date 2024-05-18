CHP lideri Özel'den İmamoğlu'na ziyaret: Buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de iyi yönetirler...

CHP Genel Başkanı Özel Saraçhane'de bugün yapılacak miting öncesinde İBB Başkanı İmamoğlu'na yaptığı ziyarette ''Buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de iyi yönetirler diyerek CHP'yi yapılacak ilk seçimlerde iktidara taşıma sorumluluğumuz var'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de bugün yapılacak 'Büyük Eğitim Mitingi' öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İstanbul'daki hizmetlerin de öncülüğünde CHP belediyeciliğinin markalaştığını ifade eden Özel, "Buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de iyi yönetirler diyerek CHP'yi yapılacak ilk seçimlerde iktidara taşıma sorumluluğumuz var" dedi.

''SORUMLULUĞUMUZ VAR''

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu dönem geçen dönemin aksine belediye meclis çoğunluğunun da grubumuzda olduğu ve bundan sonraki süreçte hizmetleri yaparken daha az engellenebileceğimiz bir süreç olacak CHP'nin markalaşan hizmetleri tüm Türkiye'ye yayılıyor. Kreşler, yurtlar ile ilgili çabalar var. Biz bu konuda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere geçmiş dönemde çok başarılı belediyecilik uygulamalarıyla diğer şehirlerde yapılan işlerin artık bir eşgüdüm halinde tüm Türkiye'de aynı yüzle vatandaşlarımıza sunulmasını önemsiyoruz.

Bunun için CHP'li belediyelerde eğitim, eşgüdüm ve denetimin sağlanacağı yeni ve çok güçlü bir yapı hazırlandı. Önümüzdeki dönemde CHP'li tüm belediyelerde vizyoner hizmetin yayıldığını ve eşgüdüm halinde yürütüldüğünün görecekler. CHP'nin israftan kaçan belediyeciliğinin İstanbul'da bir dönem daha tescillenmesi gerekiyordu. Bu seferki sorumluluğumuz CHP'nin adil ve kamucu yönetim anlayışının buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de iyi yönetirler diyerek CHP'yi yapılacak ilk seçimlerde iktidara taşıma sorumluluğumuz var."