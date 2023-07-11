CHP Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi yayınlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hazırlanan "Cumhuriyet Halk Partisi Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi" yayınlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda hazırlanan ve 10 Temmuz Merkez Yönetim Kurulu'nda kabul edilen "Cumhuriyet Halk Partisi Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi" Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu'nun imzasıyla yayınlandı. Metnin amacı, “her arkadaşımızın medyada daha çok yer almasını ve partimizin sesinin daha güçlü duyulmasını sağlamaktır” olarak belirtildi.

İŞTE CHP MEDYA İLETİŞİM YÖNERGESİ

Amaç: Yönergedeki amacımız; her arkadaşımızın medyada daha çok yer almasını ve partimizin sesinin daha güçlü duyulmasını sağlamaktır.

*Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri katılacakları televizyon programları ile ilgili davet alınca kabul etmek konusunda yanıt vermeden önce CHP TBMM Grup Başkanı’ndan, PM üyeleri ve diğer CHP yetkililerinin ise Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı’na bilgi vermeleri gerekmektedir.

*CHP’yi temsil edecek kişiler uzmanlık alanı doğrultusundaki televizyon programlarına konuk olmalı, uzmanlık alanları dışındaki programlara ilgili kişiler (Hukuk, dış politika vb.) yönlendirilmelidir.

*Programın konusu ile ilgili parti programı ve söylemi dışında bir görüş belirtilmemelidir. CHP’nin hazırladığı bilgilendirme notları, raporlar, politika notları, bildirgeler vb. bu noktada yönlendirici olacaktır.

* Televizyon programları ile ilgili program öncesi program sürene göre kullanılacak zaman baştan belirlenmelidir. Tüm konuklar ya da temsil edilen partiler arası denklik (karşılıklılık) vazgeçilmez unsurumuz olmalıdır. Gazete röportajları için de hangi sayfada, sayfanın neresinde ne kadar alan alacağı ile ilgili bilgi alınmalıdır.

*Canlı olmayan televizyon yayınları için montaj sonrası hazırlanan içerik (VTR) görülmelidir. Yapılan söylemin montajla çarpıtılmasının önüne geçilmelidir. Röportajlar içinde aynı durum söz konusu olup, basım öncesi hazırlanan içerik görülmeli onay vermeden yayınlanmaması koşulu ile ilgili mülakatlar verilmelidir.

*Tercih edilen medya grubu son derece önemlidir. Yandaş bir gazeteye verilen röportaj kurgulama ile tamamen farklı noktaya çekilebilir. Televizyon programları için de benzer bir durum söz konusudur.

*Televizyon Programları için katılacak kişi ve yorumcuların kesin listesi istenmeli, gerekli müdahaleler yapılıp, katılımcılara göre gerekli ön çalışma yapılmalıdır.

*Parti’nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı, ülkenin menfaati için ilkemiz daima ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ olmalıdır. ‘Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır’ ilkesi benimsenmelidir. Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmak ‘Bunlar kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler’ algısı oluşturup, CHP’ye ve ülkenin geleceği zarar vermektedir.

*Söylem oluştururken unutulmaması gereken yegâne husus söylemin; doğru, güncel ve parti ilkelerini kapsayıcı nitelikte olmasıdır. Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiği son derece önemlidir. Püf noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir.

*Sosyal medya hesaplarından yapılacak CHP ile ilgili paylaşımlarda ve kamuoyuna açık konuşmalarda bireysel görüşler yerine parti politikalarına uygun söylemler tercih edilmeli. Zamanlamanın önemi unutulmamalıdır.

*Diğer bir önemli husus, bir şeyi sizin kaç kere söylediğiniz değil karşıdakinin duyup duymadığıdır. Doğruları defalarca söylemekten çekinmeyin. Sizin tekrar dediğiniz karşınızdakinin ilk defa duyduğu olabilir. Tekrarın gücüne inanın.

*Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusu yapmalıyız. Muhalefet görevini doğru yapıp iktidar alternatifi olduğumuzu göstermeliyiz.

*Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlere ilgili sorulara muhatap almamak yöntemi ile cevap verilmeli. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmelidir. Zira o tarz söylemlerde bulunan insanların amaçları bizleri o polemiğe sokmaktır, amaçlarına ulaştırmamak için verilecek tek cevap ‘muhatap almıyoruz’ olmalıdır.

*Televizyon programları ile ilgili zaman dilimi alternatifleri ile birlikte incelenmeli, yüksek reyting alma olasılığı olan program ve yayınlar ile aynı saatte olan programlar tercih edilmemelidir. (Örneğin milli maçla aynı saatte yer alan bir program gibi)

*Program konukluklarında gerekli zaman koordinasyonu iyi sağlanmalı. Aynı saatte yapılacak yayınlar ile yayın izlenme oranı aşağı çekilmemelidir. Bu Koordinasyon gerekli makamlara (Grup Başkanlığı ile Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı) yapılacak bilgilendirme ile sağlanacaktır.

*Röportajlar için içerik ne kadar önemli ise kullanılan fotoğraflar da o derece önemlidir. Fotoğraf dili ile içeriğin uyumuna özen gösterilmeli, yayın öncesi gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

İŞTE CHP MEDYA TUTUM BELGESİ

1- Medya ve kamuoyu önüne çıkacak partimiz CHP üyeleri ile yönetici ve seçilmiş kişileri STRATEJİK önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve kanaatlerini açıklayamazlar. Anlık sorularla muhatap olsalar dahi Parti Meclisi’nden geçmemiş, Genel Başkan, Parti Sözcüsü, MYK Üyeleri, TBMM Grup Başkanlığınca açıklanmamış STRATEJİK Açıklamalardan kaçınırlar.

2- Medya’ya çıkmadan önce partimiz CHP üyeleri, yönetici ve seçilmiş kişileri izin alırlar. Milletvekillerimiz TBMM Nöbetçi Grup başkanlığından, Parti Meclisi Üyeleri ile seçilmişler CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısına bilgi verirler. Parti politikası bilgi notu talep ederler.

3- Partimiz CHP’nin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır. Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz. Partimiz ve partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru olarak yönetilse dahi kesinlikle yanıtlanmaz. Medya önünde partimiz tartışılmaz.

4- Medya ve kamuoyunda partimiz CHP’nin görüşü olmayan söz ve fikirler parti görüşü olarak aktarılamaz.