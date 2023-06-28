  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP, Merdan Yanardağ için heyet oluşturdu

CHP, Merdan Yanardağ için heyet oluşturdu

CHP, Merdan Yanardağ için heyet oluşturdu
Güncelleme:

CHP'li Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Merdan Yanardağ için heyet oluşturulduğunu söyledi. Kendisinin de heyetin içinde olduğunu belirten Sarıgül, Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini ifade etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ için heyet oluşturduğunu bildirdi.

TELE1 canlı yayınına katılan Sarıgül, "CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini söyledi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yanardağ'ın tutuklanması tepki çekerken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."

 

Etiketler merdan yanardağ chp mustafa sarıgül heyet merdan yanardağ heyeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da tur teknesi battı
Şevval Sam'dan çok konuşulacak Yasak Elma itirafı
Denizden babam çıksa yerim diyenler için Marmara'da bulundu
Trabzonspor'da deprem! Ünlü yıldız ihtarı çekti
Kurbanlıkların acemi kasaplardan intikamları çok ağır oldu
Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi!
Erdoğan ailesinin yaz tatilini nerede geçirdiği ortaya çıktı
Git gide büyüyen konut ve kira krizinde asıl neden belli oldu
İzmir'de özel uçak düştü!
Kurbanı kestikten sonra sakın bunu yapmayın!