CHP, Merdan Yanardağ için heyet oluşturdu

CHP'li Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Merdan Yanardağ için heyet oluşturulduğunu söyledi. Kendisinin de heyetin içinde olduğunu belirten Sarıgül, Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini ifade etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ için heyet oluşturduğunu bildirdi.

TELE1 canlı yayınına katılan Sarıgül, "CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini söyledi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yanardağ'ın tutuklanması tepki çekerken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."