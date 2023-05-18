CHP ''skandalı'' itiraf etti!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turuna ilişkin “Sandık başına gelmeyen görevliler oldu. İkinci tur bizlere bu sandık görevlilerimizi değiştirme fırsatını veriyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Tanal, “Sandık başına gelmeyen görevliler oldu. İkinci tur bizlere bu sandık görevlilerimizi değiştirme fırsatını veriyor” dedi.

Tanal, ayrıca, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda “Mevsimlik tarım işçileri ve gelmeyenlerin yerine oy kullanılmaması” konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

CHP Doğu Masası Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Yula ise “Örgütlerimiz il sandıklarımızı zamanında sayıma getirdi fakat AK Parti’nin stratejisine karşı strateji geliştiremedik” değerlendirmesinde bulundu.

Yula, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nın tüm liderleri, kendi partilerinin yöneticilerini Anadolu’nun en ücra köşesindeki üyelerini sahaya göndermeliler. AK Parti stratejik olarak bir yol izleyerek CHP’nin oyunun yüksek olduğu yerlerde itiraz hakkkını kullandı. Örgütlerimiz il sandıklarımızı zamanında sayıma getirdi fakat AK Parti’nin stratejisine karşı strateji geliştiremedik. Eşzamanlı olarak biz de itiraz hakkımızı kullanabilirdik. Ayrıca devleti temsil eden makamlar önümüzdeki seçimde, seçime müdahil olma tutumlarından vazgeçmeleri gerekir.”