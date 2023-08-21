CHP Sözcüsü Öztrak: Faiz takıntısıyla ekonomiyi alt üst ettiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, ''Faiz takıntısıyla ekonominin tüm dengelerini alt üst ettiler. 'Faiz inince, enflasyon da iner' diyerek akıldan, bilimden uzak safsataların peşine takıldılar. Faiz talimatla inince hem kur, hem enflasyon patladı'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Öztrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki trafik kazasında 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Acılı yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Bugün kurulumuzun gündeminde, Erdoğan’ın kerameti kendinden menkul,

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” safsatasını doğrulamak için, ekonominin altına döşediği mayın olan, Kur Korumalı Mevduat vardı. KKM uygulamasının işçinin, esnafın, orta direğin, hâsılı vatandaşın kahir ekseriyetinin sırtına yüklediği yükü, KKM nedeniyle ekonomide hızla artan dolarizasyonu ve bunun sebep olduğu korkunç kırılganlığı değerlendirdik.

Yeni ekonomi yönetiminin, buradan çıkış stratejisi kapsamında, hafta sonunda aldığı kararlar da Kurulumuzun gündemindeydi. Eylül ayında başlayacak bütçe süreci, bu çerçevede hazırlanacak Orta Vadeli Program ve zamanı gelen 12. Kalkınma Planı çerçevesinde ekonomide tüm aktörlere ufuk verecek bir plan ve programın neler içermesi gerektiğini de toplantımızda değerlendirdik.

Örgütlerimizin devam eden kongreler süreci ve yedi ay sonra gerçekleşecek, yerel seçimlerle ilgili yapacaklarımız da toplantımızın bir diğer gündem maddesiydi.

Büyük Selçuklu’nun büyük veziri Nizamülmülk, Siyasetname’sinde; “Yöneticilerin işledikleri günahtan daha büyük günah yoktur. Zira sıradan bir insanın yaptığı bir hata sadece kendisine zarar verebilecekken idarecinin bir hatası, bir millete mal olabilir” diyor.

Cahilce işlere engel olan yöneticinin “Allah’ın lütfuna mazhar olacağını”, bilimi yâr ve yardımcı tutarsa, “İki cihanda da bahtiyar olacağını” söylüyor. Bizde ise son beş yıldır, kural tanımayan, akıldan ve bilimden uzak işler yapan, “Ben yaptım oldu” diyen bir kişi iş başında.

Bilimle ve akılla didişerek yaptığı hataların faturasını ise, milletimiz işiyle, aşıyla, yeri geldiğinde canıyla ve malıyla ödüyor.

Tüm yetkileri tek bir kişiye veren, ucube bir rejim getirdiler. “Her şeyi çok hızlı yapacağız” derken, her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Dengesiz, denetimsiz sistemde, yanlış üniversiteye, yanlış rektör bile atadılar.

Son beş yılda 151 Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkardılar. Bunun 83 tanesi yani yarısından fazlası, önceki kararnameleri düzelten kararnameler.

Deprem oldu, binalar yıkıldı. Marmara Depremi’nde enkaz başına derhal intikal ederek, binlerce canı kurtaran Mehmetçik’imizi zamanında sahaya süremediler. Çalışma ekipleri ile enkazı, operatörler ile iş makinalarını buluşturamadılar. Kurtarılabilecek vatandaşlarımızın yıkıntıların altında, soğukta, yardım çağıra çağıra ölmesine neden oldular. Deprem bölgesinde hala barınma sorunu sürüyor. Su yok.

Önceki seçimlerde ekonomiyi iyi göstermek için milletin 128 milyar dolarını yakmışlardı, bu seçimden önce de milletin 199 milyar dolarını daha arka kapı operasyonlarıyla buharlaştırdılar.

Devlet yönetimi böyle, afet yönetimi böyle, ekonomi yönetimi de farklı değil… Güya “Model” dediler. Faiz takıntısıyla ekonominin tüm dengelerini alt üst ettiler. “Faiz inince, enflasyon da iner” diyerek akıldan, bilimden uzak safsataların peşine takıldılar. Faiz talimatla inince hem kur, hem enflasyon patladı.

Bu defa adına “liralaşma” dedikleri bir başka safsatayla, TL mevduatı, dövize endekslediler. Faizden kaçarken dolarizasyona yakalandılar. Hortlattıkları enflasyon, milli paramızı pul etti. Paramızın “değer saklama” işlevini bitirdi.