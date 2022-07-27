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CHP, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı

CHP, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı

CHP, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

"Konsolosluk çalışanlarımızın saldırıdan zarar görmemiş olmaları tesellimizdir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak temsilciliğimize böyle bir saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu saldırının faillerinin de yakalanarak adli makamlara teslim edilmelerinin yine Irak makamlarının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz ve söz konusu sorumluluğun en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyoruz."

Etiketler CHP türkiye konsolosluk
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