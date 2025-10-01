  1. Anasayfa
  CHP yurt dışına açılıyor! İşte ilk mitingin adresi...

CHP yurt dışına açılıyor! İşte ilk mitingin adresi...

CHP yurt dışına açılıyor! İşte ilk mitingin adresi...
Güncelleme:

CHP, ''Millet iradesine sahip çıkıyor'' mitinglerini yurt dışında da düzenleyecek. CHP lideri Özgür Özel, 12 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek mitinge katılacak.

CHP’nin 'Millet iradesine sahip çıkıyor’ temalı mitingleri yurt dışında da yapılacak. Yurt dışı mitinglerinin ilki 12 Ekim Pazar günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de düzenlenecek mitingde Türk seçmenlerle bir araya gelecek. CHP’de yurt dışı planlamalarını düzenlemek için yeni kurulan Yurt Dışı Örgütlenme Kurulu’nda 6 milletvekili görev alacak. Kuruldaki 3 milletvekili Almanya’dan, diğer 3 milletvekili ise Avrupa’nın kalan ülkelerinden sorumlu olacak. Brüksel’in ardından Almanya’da da miting planlamasının yapıldığı öğrenildi. 

 

 

