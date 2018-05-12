CHP'de dikkat çeken çeken adaylar

CHP’de 24 Haziran için yapılan 2 bin 319 aday adayı başvurusu masaya yatırıldı. CHP yönetimi, “Alanında başarılı olan ve demokrasi mücadelesi veren’’ bazı isimlere de, özel teklif götürdü. Bu isimler arasında KHK ile ihraç edilen akademisyenler İbrahim Kaboğlu ve Murat Sevinç de var. Diğer dikkat çekici bir isim de Merve Kavakçı’nın eski eşi Prof. Cihangir İslam oldu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Balyoz ve Ergenekon davalarından mağdur olan eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerin de listeler de yer bulması bekleniyor. Dikkat çeken isimler arasında Eğitim-İş'in eski Genel Başkanı Veli Demir, Yargıçlar Sendikası Başkan Yardımcısı ve Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevliyken istifa edip aday olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk ile eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da bulunuyor.

Cihangir İslam (Kılıçdaroğlu’nun solundaki) Adalet Yürüyüşü’ne de katılmıştı.

8 İSİM ADAY OLMADI

CHP’nin mevcut milletvekillerinden altı ismin ise adaylık başvurusu yapmadığı öğrenildi. İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan, Denizli Milletvekili Melike Basmacı ile Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak adaylık başvurusu yapmadı. Eski genel başkan yardımcısı Erdal Aksünger de adaylık başvurusunda bulunmadı.

KRİTERİ LİYAKAT

CHP'de özellikle önseçimden çıkarak milletvekili olmuş ve sonraki süreçte parti politikalarını sert bir dille eleştiren isimlerin tekrar listelerde yer alıp almayacağı da merak konusu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tek kriterinin liyakat olacağını belirten CHP kurmayları, performansa bakarak liste oluşturulmasının beklendiğini kaydettiler.

ŞENER VAR MI?

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye mitinglerde eşlik etmesi ise “CHP'den aday gösterilecek mi” sorulara neden oldu. Önceki seçimlerde de Şener'in ismi CHP'den milletvekilli adayı olarak geçmiş ancak Kılıçdaroğlu aday göstermemişti.

20 MAYIS'TA TAMAM

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, aday belirleme süreci konusunda yaptığı açıklamada ‘'2 bin 319 başvuru var. Bütün adaylarla mülakat yapıldı ve süreç tamamlandı. Bu hafta ise il ve ilçe örgütlerinden gelen öneriler toplanacak. Bölgesel dengeler gözetilecek. Sivil toplum örgütlerine de görüş sorulacak. 20 Mayıs tarihindeki Parti Meclisi toplantısında listeler kesinleşmiş olacak'' dedi.