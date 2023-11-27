CHP'de Tanju Özcan da dahil 13 kişiye af çıktı!

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 13 ismin parti meclisi kararıyla partiye döneceğini söyledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından partiye geri döndüğünü açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulundu.

Yücel, 13 ismin Parti Meclisi kararıyla partiye döneceğini açıkladı.

Yücel "Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yılı nedeniyle 100. yıl affı konusunda karar almıştık. Af talepleriyle ilgili içlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil 13 arkadaşımızın talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi.

Yücel, tam listenin henüz ulaşmadığını da ifade etti.

TANJU ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Özcan, "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız @karagz_mert

‘den aldım. Baba Evi’ne döndüm. Başta Sayın Genel Başkanımız @eczozgurozel

ve @herkesicinCHP

‘nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak." dedi.