CHP'de yeni yönetim sonrasında ilk seçim anketi

PİAR Araştırma, CHP'deki genel başkanlık değişimi sonrası yapılan ilk seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Piar Araştırma, 14-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği saha çalışmasının sonuçlarını açıkladı.



CHP Genel Başkanlığına Özgür Özel'in seçilmesinin ardından yapılan ilk anket; son seçimleri sıfır hata ile nokta atışı bilen PİAR Araştırma'dan geldi.

Piar Araştırma 14-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2584 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı.



Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: yüzde 32

CHP: yüzde 27,2

MHP: yüzde 15,3

HEDEP: yüzde 8,1

İYİ Parti: yüzde 5

Yeniden Refah: yüzde 4,9

Zafer Partisi: yüzde 2,6

TİP: yüzde 2,2

Piar kurucusu Kadir Atalay çalışmayı şöyle değerlendirdi:



"CHP’de yaşanan genel başkan değişiminden sonra yapılan ilk araştırma niteliği taşıyan anketimizde bazı dikkat çekici noktalar şöyle;



1. Kurultay öncesi oluşan kötümser hava dağılmış. CHP son seçimlere göre 1,4 puan artmış olsa da Ekim ayı çalışmamıza göre 7 puan yükselmiştir.

2. Parti seçimden bu yana seçmenlerinin yarısını, CHP kongresinden sonra ise yaklaşık 3 puan oy kaybetmiştir.

3. Cumhur İttifakı partilerinden Ak Parti hızla oy kaybetmesine rağmen bu oylar ekseriyetle MHP ve Yeniden Refah gibi partilere akmaktadır.

4. Deva, Gelecek, Saadet, HüdaPar, Demokrat Parti ve DSP gibi kendi listeleri ile seçime katılmamış olan partilerin meclisteki varlıklarının, oy oranlarını artırmaya ve yeni bir seçmen tabanı oluşturmaya yetmemiş olduğunu görüyoruz.

5. HEDEP ve TİP’in toplam oylarına bakıldığında bu ittifakın gücünü ve kilit rolünü sürdürdüğünü görüyoruz.

6. Muhalif sağdan oyunu yükselten tek parti ise İyi partideki dağılmışlık görüntüsünün etkisiyle Zafer partisi olmuştur."