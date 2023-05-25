CHP'den 28 Mayıs'ta sandık güvenliği için 3 aşamalı plan

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunda sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, tüm eleştirileri dikkate aldıklarını belirterek üç aşamalı bir plan hazırladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimlerini anımsatan Çelik, seçmenlerin eleştiri ve önerilerini dikkate aldıklarını belirtti, "Sürecin iyileştirilmesinde bu eleştiri ve önerilerden faydalandı" diye konuştu.

Seçim güvenliğinin sağlanması için üç aşamalı bir plan hazırladıklarını kaydeden Çelik, "Bu aşamalar seçim öncesi, seçim süresi ve seçim sonrası olarak değerlendirilebilir" dedi.

Çelik, özetle şöyle konuştu:

"14 Mayıs seçimleri tamamlandı. AKP parlamentoda çoğunluğu kaybetti Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kaldı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.

Seçim sonrasında partimizde bir görev değişimi yaşandı. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız Sayın Onursal Adıgüzel görevden ayrıldı. 17 Mayıs tarihinde tüzüğümüz gereği Parti Meclisi Üyelerimiz arasından Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu göreve getirildim. Başta gençlik kollarından beri tanıdığım Onursal kardeşime ve ekibine teşekkür ederim.

Bu süreçte, dünyanın dört bir tarafından bize katkı koymak için arayan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Onların eleştiri ve önerilerini aldık. Sürecimizin yönetilmesinde ve sistemlerimizin iyileştirilmesinde bu öneri ve eleştirilerden faydalandık. Özellikle siber güvenlik tarafında faydalanmaya da devam ediyoruz.

"GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPTIK"

Geçen bir haftalık süreçte hem 14 Mayıs sürecini yöneten ekip arkadaşlarım hem de bize yeni katılan ekip arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde, gerekli incelemeleri yaptık. Birazdan bunlarla ilgili detayları belirteceğim.

Öncelikle başında bulunduğum kısa adı BİTEM olan Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi hakkında bilgi vermek istiyorum. BİTEM 2010 yılında kurulmuştur. 8 seçim ve referandum tecrübesine sahiptir. Deneyimli kadrosu ile hem CHP İntranet ve CHP Net adını verdiğimiz bilişim sistemleri ile Cumhuriyet Halk Partisi Örgütleri’nin yönetilmesini kolaylaştırıcı görevler üstlenmektedir. Hem de seçim sonuç sistemi ile seçimlerin bilişim sitemleri ile yönetilmesini ve mobil uygulamalarımız ile seçim günü sahadan veri akışını sağlanmaktadır.

Ayrıca seçim dönemlerinde, siber ataklara karşı, siber güvenlik tedbirleri yanında, ağ ve sistem güvenliği ile ilgili profesyonel hizmetler alınmıştır. Sektörel tanınmışları olan profesyoneller, ağ ve sistem güvenliği, mobil uygulamalar, veritabanları, internet altyapıları, siber istihbarat konularında çalışmak üzere göreve başlamıştır. Bu deneyimli ekip, sistemlerin aynı anda dört farklı veri merkezi üzerinde çalışmasını sağlamış ve bu sistemleri defalarca test etmiş, sızma testlerini başarıyla tamamlamış, yük testlerini ise olası seçim trafiğinin 50 katı büyüklüğü kadar gerçekleştirmiş, süreç içerisinde ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunları tek tek tespit edip çözmüş ve seçim gününe hazırlamıştır.

"SEÇİM GÜNÜ SİBER SALDIRILAR ANINDA BERTARAF EDİLDİ"

Seçim günü seçim sistemimiz hiçbir zafiyete uğramadan çalışmış çeşitli bant daraltma teşebbüsleri önceden tespit edilip çözülmüştür. Siber saldırılar anında bertaraf edilmiştir. Bu vesile ile emeği geçen bu arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim.

Seçim sistemimiz tarafından YSK ile oluşan sandık bazındaki farkları işaretleyerek hızlı bir şekilde itirazların yapılmasına imkan vermiştir. Bizim seçim sistemimizin esası sandık güvenliğidir.

Seçim süreci birçok siyasi partide olduğu gibi partimizde de üç aşamada ele alınmakta ve süreçler buna göre yönetilmektedir; Seçim öncesi, seçim günü, seçim sonrası.

Seçim öncesinde, Sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, sonrasında bu kişilerin Parti Okulumuz tarafından yapılan eğitimleri. Okul Bilişim Sorumlularının atanması ve eğitilmesi buna örnek olarak verilebilir.

Seçim gününde, oy verme işleminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, Islak İmzalı Tutanakların teslim alınmasıdır.

Seçim sonrasında ise, Okul Bilişim Sorumluları tarafından seçim sonuçlarının genel merkezimize aktarılması, Islak İmzalı Tutanakların ilçe başkanlıklarımıza teslimi ve varsa tutanaklar arasındaki farklılıkların tespit edilip hukuki süreçlerin başlatılmasıdır.14 mayısta yapılan oylama sonrasında sistemimiz tarafından ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile Yüksek Seçim Kurulu’nun SEÇSİS’e girdiği oylar arasında farklılıklar tespit edilmiştir.

"ALEYHİMİZE ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLAR GİDERİLDİ"

Hem genel başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem de Partimiz ve ittifakımız oylarından Yüksek Seçim Kurulu sistemine yanlış girilenler olduğu tespit edilmiştir. Seçim sistemimiz bu sandıkların hepsinde bizi uyarmıştır. Bunlardan bazıları 1 oy, bazıları 100 oydu.

Aleyhimize farklılık bulunan sandıklardan 2645’ini örgütlerimizin itirazlarıyla düzelttirilmiştir. Yani il ve ilçe başkanlıklarımızın itirazıyla 2645 sandıkta aleyhimize ortaya çıkan farklılığı ortadan kaldırılmıştır.

Diğer sandıklardaysa ilçe seçim kurulu üyelerimiz, doğrudan seçim kurullarında farklılığı gidermiştir. Kurul üyelerimiz, “düzeltme ve denetleme tutanak”larıyla aleyhimize ortaya çıkan farklılıkları gidermiştir.

Ayrıca kamuoyunda oluşan bir beklenti ile ilgili de bilgi vermek istiyorum.

Hem medyada hem de sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir haber ajansı yada medya kuruluşu gibi seçim takip ekranı yayınlayacağı ile ilgili bir beklentinin oluşuğu görülmektedir. Bizim seçim takip ekranlarımız siyasi karar vericilerin ve parti sözcülerin halkı bilgilendirmekte kullandıkları bir takip ekranıdır.

"SAYFADA AŞIRI TALEP SONUCU YAVAŞLAMALAR YAŞANMASINA NEDEN OLDU"

Siyasi partiler, seçim takip ekranı şimdiye kadar yayınlamadıkları gibi bu seçimde de yayınlamamışlardır. Siyasi partiler sandık güvenliğini önceledikleri için halkın oy kullandığı sandıktaki sonuçları kontrol etmesini için ekranlar açabilirler.

Biz de vatandaşımızın kendi TC Kimlik numarası ile giriş yaparak oy kullandığı sandığın ıslak imzalı tutanağı ile YSK’dan gelen sonucunu kontrol ermesi için o gece sts.chp.org.tr sayfasını açtık. Bu sayfada aşırı talep sonucu yavaşlamalar yaşanmasına neden oldu.

Seçimin ilk turunda kullanılan teknolojik altyapıyla ve sistem mimarisiyle ilgili olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye'nin saygın uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk ve gelen tüm önerilerle ilgili aksiyon aldık.

"ERDOĞAN GÜVENOYU ALAMADI"

Veri güvenliğini ve veri hızını arttırmaya yönelik yeni nesil teknolojilerle sistem mimarimizi güncelledik. Ayrıca sandık sonuçlarının anlık analizleri için yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ederek sandık sonuç takip sistemimizi güncelledik.

Güncellediğimiz teknolojik altyapımız, şu anda alanında uzman kişileri tarafından test ediliyor. Sistem güvenliği açısında tüm teknik detayları şu anda açıklamayı uygun bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi seçim sistemi konusunda tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun.

Unutulmamalıdır ki siyasi partiler için seçim, sistem değil, ıslak imzalı tutanaktır.

Erdoğan ve tek rejiminin partisi AKP güvenoyu alamamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır.

Bu seçim yeni bir seçimdir. Yani maç 0-0’dır.

Biz seçim güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri aldık. Siz sandığa gelin, oyunuzu kullanın ve gerisini Cumhuriyet Halk Partisine ve Millet İttifakına bırakın."