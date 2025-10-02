CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkan vekili soluğu Erdoğan'ın sütannesinin yanında aldı

  1. Anasayfa
CHP’den istifa ederek AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ın sütannesini evinde ziyaret etti.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Meclis Üyesi Gaye Zayıf ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sütannesi Binnaz Baloğlu’nu evinde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gürzel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli sütannesi Binnaz Baloğlu’nu ziyaret ettik. Hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle bizleri kabul eden Binnaz annemize teşekkür ediyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

