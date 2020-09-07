CHP'den ''idam cezası'' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

AK PARTİLİ VEKİLİN 1500 KİŞİLİK DÜĞÜNÜ

AK Parti'nin devlet erkanı hiçbir tedbir almadan 1500 kişilik düğün yapıyor. AK Partili vekilin savunmasına ise özrü kabahatinden büyük mü diyelim, kaş yaparken göz mü çıkardı diyelim bilemedik. Ülkede ceza sadece fakir fukaraya mı işliyor?

"MİLLETİN SIRTINA YILLAR BOYU ÖDENECEK DÖVİZ ÇIKIYOR"

Bizim karşı çıkmamız yatırıma değil, yatırımın nasıl yapıldığı. 1 kuruş harcamadan yapıyoruz deyip milletin sırtına yıllar boyu ödenecek döviz çıkıyor. Ankara-Niğde yolunun ücreti 115 lira olacakmış. Bunu vatandaş nasıl ödeyecek? Bunlar diğerleri gibi, Yavuz Selim köprüsü gibi deli dumrul köprüsü olacak. Yola geçiş garantisi verildiğini Erdoğan'ın konuşmasından anlıyoruz. Ama döviz mi TL mi söylemedi. Diğer yollara benzemez umarım.

İDAM AÇIKLAMASI

Nasıl yol seçeceğimiz açık. Biz sosyal demokrat bir parti olarak idam cezasına karşıyız. Ancak bu idam cezası meselesi ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Bu ya gündemi değiştirme çabası ya da FETÖ'nün yurt dışına kaçan elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır. Ülkenin taahhütleri ortadır, Avrupa ile olan ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir. Ama onun yanında ülkeye idam getirilmesi sonucunda yurt dışına kaçan FETÖ elemanlarının idam cezası var denilerek iade edilmemesi sonucunu getirir.



HEYBELİADA'DAKİ PANDEMİ HASTANESİNİN DİYANET'E DEVRİ

Heybeliada'daki pandemi hastanesinin, Diyanet'e devredilmesi şaka gibidir. Bence bunun arkasında ancak şu olabilir; Diyanet İşleri'nin ve Dİyanet Vakfı'nın çok parası vardır, Saray bu hastaneyi vermek suretiyle onarsınlar istemektedir. Onarı yaptırılıp derhal pandemi hastanesi yapılmalı.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Arkadaşlar bizim gündemimizde bu yok. Böyle bir mitingti oydu buydu MYK'nın gündeminde yok. MYK'nın gündemin açlık var, işsizlik var, borçlar var, ekonomik sorunlar var, hukuksuzluklar var.