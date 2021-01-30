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  4. 30 Ocak 2021 11:46

CHP'den istifa eden milletvekilleri İnce'nin partisine mı geçiyor ?

Muharrem İnce’nin öncüsü olduğu Memleket Hareketi’nin İzmir Temsilcisi Oğuz, CHP’den istifa eden 3 Vekilin Memleket Hareketi ve İnce’nin kuracağı yeni partiye katılıp katılmayacaklarına ilişkin iddialara yanıt verdi. Oğuz iddialara yeşil ışık yakarak, "Ortak bir payda bulursak neden olmasın" dedi.

CHP'den istifa eden milletvekilleri İnce'nin partisine mı geçiyor ?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel CHP'den istifa etti.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in Muharrem İnce’nin öncüsü olduğu Memleket Hareketi’ne ve kuracağı yeni partiye katılacağı iddia edilirken Memleket Hareketi İzmir Temsilcisi Cüneyt Oğuz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İz gazete'den Gizem Taban'a konuşan Oğuz, “Bu 3 Vekilin partiden ayrılma gerekçeleri Memleket Hareketi’nin varoluş felsefesiyle örtüşüyor. Ortak bir payda bulursak neden olmasın. Şu an, bize katılacaklar ya da bizimle beraber olacaklar gibi bir şey diyemem kararı kendileri vereceklerdir. Ama bu isimlerin siyasi yapısının Memleket Hareketi’ne daha yakın olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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