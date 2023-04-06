CHP'den yeni Muharrem İnce açıklaması: ''Önerilerimizi reddetti''
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle 29 ve 30 Mart’ta görüşüldüğünü ancak önerilere yanıt alamadıklarını duyurdu.
Altay, Twitter’daki mesajında şunları yazdı: “Kamuoyunun bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır.”
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