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CHP'den yeni Muharrem İnce açıklaması: ''Önerilerimizi reddetti''

CHP'den yeni Muharrem İnce açıklaması: ''Önerilerimizi reddetti''
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle 29 ve 30 Mart’ta görüşüldüğünü ancak önerilere yanıt alamadıklarını duyurdu.

Altay, Twitter’daki mesajında şunları yazdı: “Kamuoyunun bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır.”

 

Etiketler Engin Altay chp Memleket Partisi Muharrem İnce teklif görüşme
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