CHP'li Bayraktutan'dan olay yaratacak önerge !

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan son günlerde gündemde yer bulan 'uçakla yurt dışına döviz kaçıran iş adamı yakalandı' iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a cevaplandırması için soru önergesi verdi.



CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan , son günlerde bir iş insanının uçak dolusu dövizi yurtdışına çıkarırken yakalandığı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu. Bayraktutan'ın verdiği soru önergesi şu şekilde:

Kamuoyunda yandaş bir işadamının yüklü bir miktarda (uçak dolusu) dövizi yurt dışına yasal olmayan yollarla çıkarırken yakalandığı gündem konusu olmuştur.

Söz konusu işadamının AKP iktidarından birçok ihale alan ve yandaş diye tabir edilen işadamı olduğu yine iddialar arasındadır.

Dolar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanya var iken bir işadamının yurtdışına yüklü bir miktarda para kaçırdığı iddiası toplumda büyük şaşkınlıkla karşılanmış, neler oluyor? sorusunu da akıllara düşürmüştür.

Bu bağlamda;

1- Sosyal medya ve kamuoyunda yüklü bir miktarda dövizin yurt dışına özel bir uçakla kaçırıldığı haberleri doğru mudur? Böyle bir uçak yetkililer tarafından tespit edilmiş midir?

2- Eğer bu iddialar doğru ise; özel bir uçakla yurt dışına döviz kaçıran yandaş işadamı kimdir?

3- Cumhurbaşkanının “…dolarları bozdurun paranızı Türk Lirasına yatırın” kampanyasına rağmen yandaş bir işadamının uçak dolusu doları yurt dışına yasal olmayan yollarla çıkarıyor olması ne anlama gelmektedir?

4- Kamuoyunu aydınlatmak için konuyla ilişkin bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?