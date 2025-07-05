CHP'li belediyelere yeni gözaltı dalgası Erdoğan'ın bu sözlerini akıllara getirdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ve Büyükçekmece Başkanvekili Şahin'in de aralarında olduğu 10 isim gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket" açıklamaları gündem oldu.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Tutdere ve Karalar'a yönelik operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştiği öğrenilirken Tutdere ve Karalar'ın da aralarında olduğu toplam 10 isim gözaltına alındı.

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu da gözaltına alınırken Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, yurtdışında olduğu için gözaltına alınamadı.

CHP’li belediyelere yeni operasyonlar sonrası, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta "Sadece İstanbul değil, başka illerde de ne yazık ki durum felaket" açıklamasını akıllara getirdi.

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket" demişti.