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CHP'li Murat Emir: Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın!

CHP'li Murat Emir: Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın!
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın, uyuşturucu iddiaları nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasına CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'den çok sert tepki geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın! Üniformalarınızla sıcak siyasete girmeyin, üniformanızı kirletmeyin! Bizim siyasi muhatabımız Türk Askeri olamaz. Bizim işimiz; güvenlik güçlerimizin özverileri çalışmasını boşa çıkaran, ülkemizi uyuşturucu baronlarına açan siyasilerledir."

 

Etiketler chp jandarma kemal kılıçdaroğlu
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