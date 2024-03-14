CHP'li Nazlıaka: ''Çankaya’dan başladı, Mamak’la devam etti, Keçiören olabilir dedi''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım için "Çankaya’dan başladı, Mamak’la devam etti, ‘Keçiören olabilir’ dedi, CHP’den aday olmak istedi" dedi.

Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına telefonla katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka Ankara'nın İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım için “Çankaya’dan başladı, Mamak’la devam etti, ‘Keçiören olabilir’ dedi, CHP’den aday olmak istedi. Kendisi Mansur Bey ile görüşmeden önce, Akşener’in özel kalemi Esma Hanım’dan gelen mesaja yanıt vermedi, bizden teklif alırsa olumsuz yanıt vermeyi düşündüğünü ifade ederek onları rölantide tuttu." dedi.