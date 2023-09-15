CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama: Kurultay için tarih verdi

Bugün genel başkanlık adaylığını resmi olarak açıklaması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultay tarihi için "5 Kasım uygundur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığını bugün saat 14.00'de gerçekleştireceği basın toplantısıyla duyuracak.

Özel, basın toplantısı öncesinde Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programında Özgür Özel'in söylediklerini aktardı.

Özel, kurultay tarihini resmi olarak açıklayarak "5 Kasım partimiz için hepimiz için uygundur" dedi.

Öte yandan görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen Özel, sorumluluklarından ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Eğitim-İş ziyareti sonrası dün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in adaylığına ilişkin, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik" demişti.