CHP'li Özkoç'tan Ahmet Hakan'a sert tepki: Akıl verme, gazetecilik yap

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın art arda CHP ile ilgili yazılar yazmasına partiden yanıt geldi. CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ahmet Hakan’ın CHP’ye akıl vermesinden de bıktık!" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Özgür Özel’in siyaseti sertleştirmesi CHP’nin ne işine yarayacak?" başlıklı yazısının ardından açıklama yapan Özkoç, "Akıl verme, gazetecilik yap kardeşim, zaten gazeteciliği iyi yaparsan bu vatana bir Cumhurbaşkanı’nından bile büyük hizmet etmiş olursun. Siyaseti sertleştiren Özgür Özel değil, sizin yalan,gerçekleri gizleyen gazeteciliğiniz" ifadelerini kullandı.





AHMET HAKAN NE YAZMIŞTI?

Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz” sözlerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman arasında çıkan tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

“Özgür Özel’in siyaseti sertleştirmesi CHP’nin ne işine yarayacak?” diye soran Hakan, CHP’yi uyardı. “Siyasetin sertleşmesi, cepheleşmeyi körüklemekte/Cepheleşmenin körüklenmesi, herkesi kendi siyaset çemberinin içine itmekte/Herkesin kendi siyaset çemberinin içine itilmesi ise CHP’ye hiç mi hiç yaramamakta” diyen Hakan, şunları kaydetti:

“Bu kısırdöngüden kurtulmayı amaçlıyorsa... Alanını genişletmek istiyorsa... Başka mahallelerden partisine kaymalar olmasını arzu ediyorsa... Gidişattan memnun olmayanları kendisine çekmeye can atıyorsa... Geniş muhafazakâr sağ kitleye ulaşma hedefini sürdürüyorsa... Koronadan kaçar gibi kaçmalı siyasetin sertleşmesinden.”

Hakan, CHP’nin ancak ve ancak siyasetin sertleşmediği, cepheleşmenin azaldığı, herkesin kendi köşesine çekilmediği, kısır çekişmenin gündemi esir almadığı bir ortamda gelişip büyüyebileceğini kaydetti.