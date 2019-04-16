CHP'li Öztrak: ''Kumpasla karşı karşıyayız''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında çok sert ve önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "FETÖ tipi bir kumpas operasyonuyla karşı karşıyayız" dedi.

AKP’nin YSK’ya yaptığı olağanüstü itirazı değerlendiren Faik Öztrak şunları kaydetti:

Sandık kurulları belirlenirken AKP’nin adamları neredeydi, neden itiraz etmemişler? Genel başkanları 280 binden fazla sandık görevlisi atadıklarını söylüyordu. Ne oldu? Neden sandık başına hakim olamadılar?

Çok önemli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. Şüphe, organize işler, lafları bolca serpiştirilmiş sözlerine. 3 tane bavulla YSK’dan içeri giriyorlar.

Balyozla ilgili kumpas sadece 1 bavuldu, İstanbul’la ilgili kumpasa 3 bavul yetmemiş. FETÖ tipi bir kumpas operasyonuyla karşı karşıyayız.

Yarın basın toplantısı yapacaklar, biz de yapacağız. Bu suistimale dur diyecek olan milletin verdiği hakkı o hakkın sahibine teslim edecek olan YSK’dır. Bizlerin 2014 yılında Ankara seçimleriyle ilgili itirazlarımızı reddetmişti, şimdi bu gelen itirazların bizim itirazlarımızdan çok daha hafif olduğunu görüyoruz.

YSK’nın vereceği karar aslında şimdiden bellidir. İstanbul’un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız