İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası için süre verdi
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası için süre verdi
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
YSK'nın İstanbul kararı ne zaman açıklanacak ?
YSK'nın İstanbul kararı ne zaman açıklanacak ?
Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun
Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı adımı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı adımı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Nisan 2019 12:34

CHP'li Öztrak: ''YSK iktidar baskısı altında''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimleri ve YSK hakkında açıklama yaptı ve "YSK üzerinde iktidarın çok büyük bir baskısı olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

CHP'li Öztrak: ''YSK iktidar baskısı altında''
A+ A-

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, "YSK'nın önüne gelen kumpas dosyasını görüşmesini sürekli ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır. YSK'nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili açıklama yaptı.

Öztrak'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

YSK'nın geçmiş kararları ve hukuk ortadadır. YSK'nın 2014'teki Iğdır kararı tam da bunu söylemektedir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki yolsuzluklara dayanarak seçimin iptali istenemez denmektedir. Karar çok açık. YSK'nın önüne gelen kumpas dosyasını görüşmesini olağandışı dışı bir biçimde sürekli ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır. Tedirginlik yaratmaktadır.

YSK üzerinde iktidarın çok ciddi baskı olduğu anlaşılmaktadır.  Yandaş gazetelerde YSK üyelerinin boy boy resimleri teşhir edilmiştir. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştür.

Sandıktan sonucu itibarsızlaştırarak İstanbul'da kaybettiği seçimi masa başında çalma operasyonuna izin verilmemelidir. Seçimlerin sonuçlarının kumpasla çalınmasına hukukun izin vermeyeceğine inanmak istiyoruz. 

"TÜRKİYE DEĞERLİ BİR VAKTİ KAYBEDİYOR"

YSK'nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır. Erteleme Türkiye'ye çok değerli bir vakti kaybettiriyor. İstanbul kararı çocuklarımızın aşını işini geleceğini de etkileyecektir. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte herkes tarihe nasıl geçmek istiyorsa öyle davranmalıdır. 

faik öztrak , chp , karar , ysk , istanbul , mazbata , yüksek seçim kurulu , seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM