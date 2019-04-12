CHP'li Öztrak: ''YSK iktidar baskısı altında''

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, "YSK'nın önüne gelen kumpas dosyasını görüşmesini sürekli ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır. YSK'nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili açıklama yaptı.

Öztrak'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

YSK'nın geçmiş kararları ve hukuk ortadadır. YSK'nın 2014'teki Iğdır kararı tam da bunu söylemektedir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki yolsuzluklara dayanarak seçimin iptali istenemez denmektedir. Karar çok açık. YSK'nın önüne gelen kumpas dosyasını görüşmesini olağandışı dışı bir biçimde sürekli ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır. Tedirginlik yaratmaktadır.

YSK üzerinde iktidarın çok ciddi baskı olduğu anlaşılmaktadır. Yandaş gazetelerde YSK üyelerinin boy boy resimleri teşhir edilmiştir. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştür.

Sandıktan sonucu itibarsızlaştırarak İstanbul'da kaybettiği seçimi masa başında çalma operasyonuna izin verilmemelidir. Seçimlerin sonuçlarının kumpasla çalınmasına hukukun izin vermeyeceğine inanmak istiyoruz.

"TÜRKİYE DEĞERLİ BİR VAKTİ KAYBEDİYOR"

YSK'nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır. Erteleme Türkiye'ye çok değerli bir vakti kaybettiriyor. İstanbul kararı çocuklarımızın aşını işini geleceğini de etkileyecektir. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte herkes tarihe nasıl geçmek istiyorsa öyle davranmalıdır.