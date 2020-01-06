CHP'li Öztrak'tan Erdoğan'a "Atatürk" yanıtı !

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak AK Parti’nin Suriye ve Libya politikalarına sert tepki gösterdi. İktidarın politikalarının uzun vadede ciddi sonuçların olacağının altını çizen Öztrak, “Bugün iktidar çok ağır Suriye ve Suriyeli sorunu bıraktı. Torunlarımız hatta onların çocukları bile bu bedeli ödeyecek” şeklinde konuştu.CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Askerlerimiz ne yer ne içer bilen yok. Ama yüzlerce Suriyeli sınıra dayanıyor. Gözlem kuleleri bu göçleri neden engelleyemiyor. 2010'a girerken bu sorunlar yoktu. Bugün iktidar çok ağır Suriye ve Suriyeli sorunu bıraktı. Torunlarımız hatta onların çocukları bile bu bedeli ödeyecek. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırılmasını doğru bulmadığımızı söylemiştik.Doğu Akdeniz’deki tüm ülkeler zenginlikleri paylaşabilmek için iş birliği yapıyorlar. İş adamlarını gönderiyorlar. Dün Erdoğan’ın Gazi Mustafa Kemal konusunda bize tarih dersi vermesini gülerek izledik. Kahraman bir subay olarak Atatürk o gün vatan toprağını savunuyordu. Gerçekten Libya konusunda endişeliyiz. Libyada bir an önce BM barış gücünü çağırın dedik ama dinlemiyorlar.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan dün CNN Türk-KanalD ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Ana muhalefet partisi lideri, Türk askerine lejyoner diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz bir defa oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Tam aksine ben bunu Gölçük'te denizaltı biliyorsunuz inşasında da söyledim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi gitti. Orada hatta yaralandı mı yaralandı. Bu farklı süreci yaşadı mı yaşadı. Peki Gazi Mustafa Kemal için böyle bir yakıştırma yapmanız mümkün mü? Siz her zaman biz Atatürk'ün partisiyiz diyorsunuz. Bunu nereye yerleştireceksiniz.