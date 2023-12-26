Cumhur İttifakı ortağı asgari ücrette rakamı açıkladı

Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin lideri Mustafa Destici, "asgari ücret ile ilgili aldığı duyum" diyerek "17 bin TL'nin üzerine çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2024 yılı asgari ücreti için aldığı duyumu paylaştı.

TGRT Haber'e konuşan Destici, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bize göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım" dedi.

"Defaaten de dile getirdim" diyen Destici, şunları söyledi: "Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere tespit edilmeye devam edilmesi gerekiyor. Çünkü enflasyon yüzde 40'larda, 50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere asgari ücret tespit etmek, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir."

"Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40" diyen Destici, şunları kaydetti: "Yurtdışı derecelendirme kuruluşlarına bakıyoruz, yüzde 50-53 görülüyor. iyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak."

Sürpriz beklentisi olduğunu belirten Destici, "Yılda bir kere belirlenme hedefleniyorsa enflasyon farkı da hesaplanarak yapılabilir. Daha yüksek, yani 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam da çıkabilir" ifadelerini kullandı.