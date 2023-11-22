Cumhur İttifakı'nda 50+1 çatlağı: ''Tartışmaya kapalı olmalı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Yüzde 50+1'in değişmesi isabetli olur'' çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'nin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Erdoğan'ın önerisine karşı çıktı.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, Cumhuriyetin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yad ettiğini söyledi. Bölücü terör örgütü tarafından katledilen şehit öğretmenleri de bu vesileyle tekrar rahmetle, minnetle andığını ifade eden Destici, “Hükümetimize buradan bir çağrı yapıyoruz. Her 24 Kasım’da, öğretmenlerimize 1 maaş ikramiye verilmesini teklif ediyoruz. Öğretmene, eğitimime, gençliğe, çocuğa, öğrenciye verilen hiçbir şey yük olmaz, tam tersine misliyle size kazanç olarak döner. Bu hesabı bütçeye yük üzerinden yapmayın diyoruz. Bir meslektaşınız olarak dolayısıyla ailelerimizin, milletimizin ve ülkemizin istikbalini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü’nü kutluyor; günümüzün, hepimiz için birlikte huzurla, mutlulukla ve sağlıkla yürüdüğümüz aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘BU TAŞ YERİNDEN OYNARSA BAŞKANLIK SİSTEMİ ÇÖKER’

Destici, 50+1 tartışmaları ile ilgili de, “Kamuoyu önünde gerçekleşen 50+1 tartışmaları maalesef hedefini şaşırmış, farklı boyutlara taşınmaya çalışılmak istenmektedir. Hedef Cumhur İttifakına zarar vermek noktasına taşınmaya başlamıştır. Cumhur İttifakı’na zeval gelmesi demek direk milli güvenlik sorunu ve siyasi istikrarsızlık doğurur. Bu tartışmalar sistemi 2016 öncesinde olduğu gibi zora sokar en başa döneriz. Açıkça ifade edelim ki, 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yani Başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa yeni Başkanlık Sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır. Yapılacak olan ise Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu’nun ivedilikle demokratikleştirilmelidir. Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilmelidir. Partilere anayasaya aykırı şekilde yapılan Hazine ve Seçim Yardımı mutlaka kaldırılmalıdır. Kuvvet ayrılığı esaslı bir şekilde yerli yerinde oturtulmalı ve yargı kurumları arasındaki ilişkilerde, çatışmalara son verilecek şekilde yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ DE KARŞI ÇIKMIŞTI: MUHTAR SEÇMİYORUZ

MHP lideri Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında 50+1 tartışmalarına ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı gibi Almanya ziyaretinin dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesini istediğini söylemişti. Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..." demişti.

DHA