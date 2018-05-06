Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı ?

Ülke genelinde 957 ilçedeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imzaları veriyor.

Son rakamlara göre İYİ Parti lideri Meral Akşener için 176 bin 982 imza toplandı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu için 100 bin 2 imza toplandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için 28 bin 606 imza verildi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün binin üzerinde imza toplandığı öğrenildi.

İmza verme işlemi sabah saat 8.00'de başlarken akşam 20.00'de bitiyor. İmza atma işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek.