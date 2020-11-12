Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Morrison’un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avustralya’yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost ülke olarak gördüklerini ifade etti.
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