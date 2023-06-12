  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni döneminde ikinci yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Azerbaycan’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı.

ALİYEV İLE BİR ARAYA GELECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı’na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Etiketler erdoğan azerbaycan ziyaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
45 il, 110 ilçede deprem alarmı! ''Fay haritası yenilensin''
AK Parti'ye en yakın kaynak asgari ücret zammını açıkladı
Dolar, Euro, Altın, Yen, Sterlin'den rekor üstüne rekor!
Erken emekli olmak isteyenler dikkat: Emeklilikte prim günü şartı değişiyor!
İstanbul'da dehşet! Rus turist bıçaklanarak öldürüldü
2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu
İstanbul'da yangında küle dönen iş hanı yıkılıyor
İdeal cinsel ilişki süresi hesaplandı
Boşandığı eşinin silikonlarını patlattı
CHP'de genel başkanlığa bir talip daha çıktı