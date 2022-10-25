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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Uganda ve Hollanda  büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Uganda Büyükelçisi Nusura Tiperu ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler erdoğan güven mektup
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