Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Uganda ve Hollanda büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Uganda Büyükelçisi Nusura Tiperu ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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