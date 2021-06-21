  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aşı karşılarına tek cümle ile tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmanın önemine vurgu yaparak son dönemde adlarını sıkça duyduğumuz aşı karşıtlarına tepki gösterdi.

 "EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"
"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİLİM İNSANLARINA KULAK VERİN"
"Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."

Etiketler aşı aşı karşıtı erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası kararı
Serdar Akinan ''bir kadın Ankara temsilcisi'' demişti; Hande Fırat'tan yanıt geldi
Anne ve oğlu ölü bulundu! Odaların kapısına astıkları not polisi alarma geçirdi
Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırıldı
Olan yine Türk Lirası'na oldu! Dolar 9 TL sınırına koşuyor!
Her gün işinden evine uçarak gidiyor... Hem de Türkiye'de!
İtalyan spiker yayına iç çamaşırsız çıkınca olanlar oldu
Merakla beklenen 24 saatin korona virüs tablosu açıklandı
Müdür 11, yardımcısı 5 maaş alıyor iddiası
Onları korona bile durduramadı! Hepsini yiyeceklerdi...