Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer silah çıkışı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum.” dedi.

“POLİTİKA FAİZİ DÜŞECEK”

“Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek.” diyen Erdoğan, “Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız.” dedi.

“Ülkemize yönelik hamle niyetindekiler 100 kez düşünmek zorunda kalacak”

Erdoğan, “Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır.” ifadelerini kullandı.