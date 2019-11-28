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  4. 28 Kasım 2019 00:05

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden NATO mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter'dan NATO'ya ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden NATO mesajı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Müttefikler Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabında NATO’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın açıklamasında, “Türkiye, NATO’nun en büyük ikinci orduya sahip olan güçlü bir üyesi ve AB’ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır” dedi.

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