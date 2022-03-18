Cumhurbaşkanlığı'ndan asgari ücrete 'ara zam açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" dedi. Masadaki asgari ücret ek zammı da belli oldu...

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gittikçe eriyen asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Metropol Gündemi programında soruyları yanıtlayan Zeybekci, asgari ücrete ciddie bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" dedi.

Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

"Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle.

Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda."