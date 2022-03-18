  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanlığı'ndan asgari ücrete 'ara zam açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan asgari ücrete 'ara zam açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan asgari ücrete 'ara zam açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" dedi. Masadaki asgari ücret ek zammı da belli oldu...

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gittikçe eriyen asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Metropol Gündemi programında soruyları yanıtlayan Zeybekci, asgari ücrete ciddie bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" dedi.

Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

"Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle.

Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda."

Asgari ücrete ikinci zam masada! Zam oranı belli olduAsgari ücrete ikinci zam masada! Zam oranı belli olduHaber

 

 

Etiketler asgari ücret ek zam ara zam asgari ücrete ek zam asgari ücrete ara zam zam nihat zeybekci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gram altın 1.000, Dolar 15, Euro 17 TL'ye dayandı
TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları
Erdoğan'ın kararnamesi AYM'yi 2'ye böldü
AK Partili Kuzu'nun ölmeden önceki itirafı ortaya çıktı: ''Ah İdris'im sorma...''
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti de, verilen geçiş garantisi ücret belli oldu
Hem ucuz, hem küçük, hem de %100 elektrikli! Bireysel satışı başlıyor
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?
Esra Dermancıoğlu sınırları zorladı; çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı!
''Çok net, tartışmaya gerek bile yok'' dedi ve CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Üç kuruş indirim kursağımızda kaldı: Motorine rekor zam geliyor!