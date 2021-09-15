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Davutoğlu'ndan Erdoğan sorusuna dikkat çeken yanıt

Davutoğlu'ndan Erdoğan sorusuna dikkat çeken yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyaz sayfa açalım' teklifi gelirse ne dersiniz'' sorusuna ''Görüşürüm'' yanıtını verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TV5 ekranlarında Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Kulis Ankara programına konuk oldu. Bu programda hem partisinin gidişatı hem de Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında gelen soruya da çarpıcı bir yanıt verdi.

"BEYAZ SAYFA AÇALIM DERSE GÖRÜŞÜRÜM"
Davutoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyaz sayfa açalım' teklifi gelirse ne dersiniz" sorusuna ilişkin şöyle konuştu:

Görüşürüm, Mevlana'nın talebesiyim ben, gel derim kimseye git demem. Görüşürüz herkesle ama iş birliği ilkesel bir konudur. İş birliği ve destek ayrı şey, ittifak ayrı şey. Getirsinler temiz siyaset ama ciddi şekilde. Devletteki ailelerin etkisini dışarı alsınlar, alkışlarız. Sonuna kadar destekleriz.

Etiketler ahmet davutoğlu recep tayyip erdoğan
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