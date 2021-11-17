Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İnsanların inançlarını sarsmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Faiz konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.



"İNSANLARIN İNANÇLARINI SARSMAYIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Davutoğlu yaptığı açıklamada "Halkımızı dünyanın en yüksek faizine, ekonomimizi faiz baronlarına mahkum eden sizsiniz! Ekonomi anlayışınızın yol açtığı yıkıma dinimizden delil (nass) verip insanların inançlarını sarsmayın! Söz ile eyleminiz arasındaki çelişki ile deizmin yayılmasının sebebi de sizsiniz!" dedi.

Halkımızı dünyanın en yüksek faizine, ekonomimizi faiz baronlarına mahkum eden sizsiniz!

Ekonomi anlayışınızın yol açtığı yıkıma dinimizden delil (nass) verip insanların inançlarını sarsmayın!