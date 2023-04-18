  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Davutoğlu'ndan Önder Aksakal'lıya tepki: Erdoğan ona dünyayı dar etmek isterdi

Davutoğlu'ndan Önder Aksakal'lıya tepki: Erdoğan ona dünyayı dar etmek isterdi

Davutoğlu'ndan Önder Aksakal'lıya tepki: Erdoğan ona dünyayı dar etmek isterdi
Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP lideri Aksakal'ın "14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz" sözlerine tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan ve seçimlere AKP listelerinden katılan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın muhalefeti hedef alan sözlerine yanıt verdi.

FOX TV yayınına katılan Davutoğlu, 'kafirler' anlamına gelen 'küffar' ifadesini kullanan Aksakal için, "Ya bu insan küffarın anlamını bilmiyor ya da Ramazan'da bu milletin yüzde 50'sine 'kafir' diyor" ifadesini kullandı; "Bunu eğer Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı, Sayın Erdoğan, ona dünyayı dar etmek isterdi değil mi?" diye de ekledi. 

Gelecek Partisi lideri, şöyle konuştu:

"DSP Genel Başkanı 'Küffara teslim etmeyeceğiz' dedi. Ya bu insan küffarın anlamını bilmiyor ya da Ramazan'da bu milletin yüzde 50'sine, 'kafir' diyor. Benim huzurumda böyle bir şey söylenseydi ben hemen özür dilenmesini isterdim.

Erdoğan, İslam'ı bildiğini iddia ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in esasında insanlara, 'kafir' demek var mı? Bu altı lider de mümindir, Müslüman'dır. Önder Aksakal bunu cehaletinden söylüyor olabilir. Bunu eğer Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı, Sayın Erdoğan, ona dünyayı dar etmek isterdi değil mi?"

Etiketler Önder Aksakal 14 mayıs davutoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Togg'un ilk mağazası kapılarını açtı
52 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
Tazminatı alan EYT'li soluğu orada aldı
Asrın felaketinde yerle bir olan Malatya'dan seçim anketi
Yargıtay'dan yıllık izin ve resmi tatil günleri için emsal karar
Dev banka altın ve gümüş fiyatı tahminini açıkladı
Bakan Nebati ''fiyatların düşeceği'' tarihi açıkladı
Ünlü anketçi son oy oranlarıyla birlikte uyardı
Passat'ı unutturacak sedan! 700 kilometre menzilli Volkswagen ID.7 tanıtıldı
Genç kızı döve döve öldürüp, havuza atmışlar