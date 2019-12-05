Davutoğlu'nun partisinde büyük ittifak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kuracağı partisine 130 kurucu isim aldı, 81 ilden birer kişi seçti.

Kurucular arasında; HDP, MHP, Milli Görüş ve daha önce CHP’de siyaset yapan isimlerin yanı sıra azınlık temsilcileri de bulunuyor.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Davutoğlu, son olarak geçen hafta Abant'ta partide kurucu olması istenen isimlerle bir araya geldi.

Kampa katılan isimlere partinin programı, tüzüğü, ismi ve logosu konusunda sunumlar yapıldı.

11 alternatif parti ismi ve logosu üzerinde duruldu. Öneriler 5 isim üzerinde yoğunlaştı. Pazartesi günü partinin ismi ve logosu için, Salı günü ise kurucular kurulu listesi için son çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

HDP'DEN ‘BAKAN' TRANSFERİ

Kampa HDP'li iki eski ismin katılması da dikkat çekti.

2015 yılındaki seçim hükümetinde Kalkınma Bakanlığı yapan HDP'li Müslüm Doğan ile HDP Batman eski milletvekili Mehmet Ali Aslan, da kurucu listesine alındı. Doğan'a kuruculuk da teklif edildi.

Bir dönem Davutoğlu'na danışmanlık yapan yazar Etyen Mahçupyan, Karar Yazarı Hakan Albayrak, Best FM'den istifa ederek ayrılan programcı Ufuk Karcı da listede yer aldı.

HASAN POLATKAN’IN YEĞENİ DE VAR

Merhum Başbakan Adnan Menderes kabinesinde Maliye Bakanı olan Hasan Polatkan'ın yeğeni Hasan Serdar Bilir'in de partide kurucu görevi alacağı bildirildi.

İKİ BÜYÜKELÇİ

Viyana Büyükelçiliği görevinden ayrılan Ümit Yardım, Varşova Büyükelçiliği yapan eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, CHP'li eski milletvekili ve eski müftü İhsan Özkes, Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan da kurucular listesinde bulunuyor.

Kurucuların sayısının 130 olması bekleniyor. Bunlardan 25'i kadın, 25'i ise 25-30 yaş aralığında gençlerden oluşacak.



