DEM Parti'den Bahçeli'ye müzakere teklifi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarına “Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye, müzakereye ve diyaloğa hazırız.” diyerek yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim’deki Meclis açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmış, sonrasında bunu “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” diye açıklamıştı. Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında da DEM Parti’ye şu çağrıyı yapmıştı: “DEM’e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir.“

Bahçeli’nin açıklamalarına DEM Parti’den yanıt geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye, müzakereye ve diyaloğa hazırız" diyerek müzakerenin yolunu açtı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Tülay Hatimoğulları, özetle şöyle konuştu:

Bir kez daha yineliyoruz, Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Suriye’de statü elde etmek isteyen Kürt halkına dayanışmacı yaklaşılmalıdır. Barışın bölgede sağlanmasının yolunun da buradan geçtiğini kimse unutmamalıdır.

AKP ve ortakları bu tablonun neresinde? Ana muhalefet partisinin bu sorunun çözümüne yönelik nasıl bir politikası var bunu kamuoyuna açıklamak zorundalar.

DEM Parti olarak biz onurlu barış istiyoruz. Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye, müzakereye ve diyaloğa hazırız. Çözüme dair bir plan ve programın kamuoyuna açıklanması halinde barış konuşulabilir. Biz toplumsal barışı ezilenlerle, emekçilerle, kadınlarla sağlamak konusunda hazırız.

‘Toplum herkesin ‘benim anayasam’ diyeceği bir anayasa yapın’ diyor’

Herkesin ‘benim anayasam’ diyeceği bir anayasayı yapın diyor toplum bize. Evet bu bir ihtiyaçtır ama demokratik bir anayasayı sağlamak için öncelikle yapılması gereken yol temizliğidir. Bunu yapmanın yolu bazı pratik adımlardan geçer. İktidarın Gezi ve Kobani sendromundan kurtulması gerekiyor.“