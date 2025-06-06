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DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram tebriği telefonu

DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram tebriği telefonu
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DEM Parti'nin eş genel başkanlarından Tuncer Bakırhan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce Trabzon'da şehit edilen minik Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü arayarak bayramını tebrik etti.

Siyaset arenasına bu Kurban Bayramı'nda "Terörsüz Türkiye" açılımı damgasını vururken tüm siyasi parti liderlerinin bayram mesajlarında Terörsüz Türkiye vurgusu yapmıştı.

Kurban Bayramı'nın iki sürprizinden ilkini MHP'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarına giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmış ve eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için mezarlık ziyareti sornası yaptığı açıklamada "kurucu önder" ifadesini kullanmıştı.

İkinci sürpriz ise DEM Parti'den geldi. DEM Parti’den yapılan açıklamada, eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşmak için aradığı isimler paylaşıldı.

Açıklamada, Tuncer Bakırhan'ın eli kanlı bölücü terör örgütü PKK tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde Trabzon’da 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e de bayram tebriği için telefon açtığı yer aldı.

Bahçeli'den Türkeş'in mezarı başındaki bayram mesajında bebek katiline ''kurucu önder'' dediBahçeli'den Türkeş'in mezarı başındaki bayram mesajında bebek katiline ''kurucu önder'' dediPolitika

 

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