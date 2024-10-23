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DEM Parti'den TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası ilk açıklama
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Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi.

Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Söz konusu saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bildirilirken, RTÜK'ten saldırıya ilişkin yayın yasağı geldi. 

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de yaptığı konuşmada terör saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye toplumu barış beklerken bunun yaşanması manidardır. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Çok üzgünüz insanlarımız hayatını kaybetti."

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Etiketler ankara tusaş terör saldırısı dem parti
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