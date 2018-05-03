Advertisement
İşte Ahmet Hakan'ın yerine gelen isim
İşte Ahmet Hakan'ın yerine gelen isim
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı ! Vatandaş isyanda
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı ! Vatandaş isyanda
Deniz Baykal adaylık başvurusunu yaptı
Deniz Baykal adaylık başvurusunu yaptı
Yunanistan sınırında gözaltına alınan Türk'ün cezası belli oldu
Yunanistan sınırında gözaltına alınan Türk'ün cezası belli oldu
Nargile kafelerin sonu mu geliyor ? Tiryakilere kötü haber...
Nargile kafelerin sonu mu geliyor ? Tiryakilere kötü haber...
MEB'den müjde ! 5 bin sözleşmeli öğretmen atanacak
MEB'den müjde ! 5 bin sözleşmeli öğretmen atanacak
İşte AK Parti’nin İstanbul’daki oy hedefi
İşte AK Parti’nin İstanbul’daki oy hedefi
Milyonlarca memurun ''memur da ikramiye alacak mı'' sorusu yanıt buldu
Milyonlarca memurun ''memur da ikramiye alacak mı'' sorusu yanıt buldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 03 Mayıs 2018 14:37

Deniz Baykal adaylık başvurusunu yaptı

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aday adaylığı başvurusuna yönelik belgeleri, CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.

Deniz Baykal adaylık başvurusunu yaptı
A+ A-

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde Ankara'daki evinde rahatsızlandıktan sonra, uzun süre İbn-i Sina Hastanesi'ne tedavi gördü. Beyin damarında tıkanıklık nedeniyle tedavi gören Baykal, ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Almanya'da 2.5 ay kalan Baykal, 20 Mart'ta da GATA'da tedavi altına alındı. Burada tedavisi devam eden Baykal'ın 24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce GATA'da ziyaret ettiği Deniz Baykal'a, memleketi Antalya'dan birinci sırada milletvekilliği adaylığı teklif etti. Dün bu teklifi kabul ettiği belirtilen Baykal'ın başvuru evrakı, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gönderildi. Baykal'ın tedavi sürecinde yanından ayrılmayan kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyledi.


DHA

deniz baykal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM