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Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde Kurban Bayramı ziyaretinde bulundu. Ziyareti sosyal medya hesabından yayımlayan Dervişoğlu, "Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…" ifadelerini kullandı. 

Etiketler müsavat dervişoğlu Meral Akşener bayram iyi parti
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