Dikkat çeken iddia: Türk Lirası'ndaki değer kaybında AK Parti'nin yeni formülü ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dövize yönelimi azaltmayı amaçlayan yeni bir formül için harekete geçtiği iddia edildi.

Hazine'nin TL'deki değer kaybından korunmak için döviz birikimini son yıllarda belirgin artıran lokal yatırımcıların TL'ye geçişini teşvik etmek ve dövize yönelimi azaltmayı amaçlayan yeni bir tahvil ihracı üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Reuters'a bilgi veren yetkililer ve bankacılık kaynakları ilgili borçlanma aracının bireysellere dövize endeksli bir gelir sağlayarak bireysellerin spot piyasada fiziki döviz alımları azaltmasını amaçladığına dikkat çekiyor.

İhracın TL olarak yapılması istenirken kupon ödemelerinin ise dövize endeksli olması bekleniyor.

NEBATİ TEYİT ETTİ İDDİASI

Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı da, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası ile gerçekleştirdiği toplantıda da ilgili tahvil ihracı ile ilgili çalışmayı teyit ettiğini belirtti.

Reuters'a bilgi veren bir yetkili, "DTH'ın seviyesi yüzde 60'lara geldi. Hem altın hem döviz cinsi yükümlülükler çok arttı. Şimdi de kurdaki yükselişe bağlı olarak yurttaşların TL'ye yönelmelerinin sağlanması gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Sonuçta düzenli olarak Hazine'nin maliyeti artıyor. Şimdi teknik çalışmasına başlanan tahvil ile TL tasarrufa yönelim sağlanabilir."

Yetkili ihracın sadece "belirli bir amaçla" yapılmak istendiğini de söyledi ve bu amaç ise dövize yönelimi azaltmak olduğunu belirtti.

Üst düzey bir bankacı ihracı "Dövize yönelimin azalması, döviz geliri elde etmek isteyen bireyselin spot piyasa talebinin azaltılmasını ve TL'ye geçişin amaçlanacağını anlıyoruz" dedi.

ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Bankacı ilgili tahvil ihracına ilişkin çalışmanın Hazine tarafından yapıldığını bilgisinin Nebati tarafından toplantıda telaffuz edildiğini de belirtti ve şöyle devam etti:

"Kurumların borç ödemesi amaçlı döviz talebinin gelmeye devam edeceğini ancak ihraç ile bireysellerin birikim amacıyla spot döviz talebinin azaltılmasının hedefleneceğini anlıyoruz. Dövizi gerçek ihtiyaç sahiplerinin yani kurumların alması, yatırım amaçlı dövize yönelenler için dövize endeksli tahvil çıkarılması buradaki ana amaç olarak görünüyor."

Son yıllarda döviz cinsi borçlanmanın payı artıyor. Hazine birçok metininde TL cinsi sabit kuponlu borçlanmaya yönelim hedeflediği açıklasa da değişken faizli ve döviz cinsi borçlanma belirgin bir şekilde artış eğiliminde.

Ekim sonu itibarıyla toplam borç stoku 2.27 trilyon TL tutarında bu tutarın yüzde 60'ı yani 1.36 trilyon TL'si döviz cinsi, yüzde 40'ı ise TL cinsi.

BDDK verilerine göre ise lokallerin mevduatı içerisindeki döviz payı da belirgin artış eğiliminde. 3 Aralık itibarıyla bankacılık sektörünün toplam mevduatı 5.4 trilyon TL bunun 3.44 trilyon TL'si yabancı para 1.95 trilyon TL'si ise TL cinsi. Bankacılık sektöründe yabancı para mevduatın sektörün tüm mevduatına oranı yüzde 64'e ulaşmış durumda.