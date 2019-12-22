Dilipak'tan çok konuşulacak yazı: Bu AK Partililerin çoğu eski FETÖ'cüdür

Abdurrahman Dilipak, “İçinizdeki AKP’liler” başlıklı yazısında, “Dikkat edin, içimizdeki AKP’liler hiç eleştirmezler, kaz gelecek yerden tavuk esirgemezler, lider ve teşkilata sadakat görünürde aşk seviyesindedir” ifadelerini kullandı.

“BRÜTÜSLER ONLARIN ARASINDA GİZLİDİR”

Dilipak şöyle devam etti:

“Her partide ya da örgütte böyle tipler vardır. Her eleştiriye öfkeli cevaplar verirler. En fedakar onlardır!. Brütüsler onların arasında gizlidir.

Bu AKP’lilerin çoğu eski FETÖ’cüdür aslında. O FETÖ’cülerin dışarıda kalanları sızdıkları tarikat, cemaat, derneklerde aynı rolü oynarlar.”

“KORKAN BİRÇOK AK PARTİLİ TANIDIĞIM DA VAR”

Abdurrahman Dilipak, “Ben, AKP kimliği altında birçok kişinin AK Parti içinde varlığını koruduğunu düşünüyorum” diyerek şunları yazdı:

“Parti kadrolarında değişimden söz ederken, gelenlerin gidenleri aratmasından korkan birçok AK Partili tanıdığım da var. Bu güven krizi devam ederse, güveni canlandıracak adımlar atılmazsa işler sarpa sarabilir.”

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